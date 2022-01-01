Біля Чернігова окупанти розстріляли колону волонтерів





В автобусі перебували лише цивільні волонтери. Про це повідомляє Людмилу Денісову.



Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо важко поранені.



Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.



«Росіяни не дають найменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддають обстрілам житлові квартали з важкої артилерії», — каже Денісова.



Вона наголосила, що такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності, і закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Черніговом п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь окупантів, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей.В автобусі перебували лише цивільні волонтери. Про це повідомляє Громадське , посилаючись на омбудсменкуУнаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо важко поранені.Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.«Росіяни не дають найменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддають обстрілам житлові квартали з важкої артилерії», — каже Денісова.Вона наголосила, що такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності, і закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти.

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