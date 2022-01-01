РФ насильно мобілізує українців, які гуманітарними коридорами виходять із зони бойових дій

Росія насильно залучає до війни з Україною українців. Крім так званої мобілізації населення з тимчасово окупованих Криму, Донецька та Луганська, російські загарбники мобілізують до свого війська українців, які гуманітарними коридорами намагаються покинути зону бойових дій.Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України."МЗС України висловлює протест у зв'язку із призовом РФ на військову службу в АР Крим і у м. Севастополь, а також мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. З 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у дописі.У МЗУ повідомляють, що 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.Також МЗС звернуло увагу, що на тлі триваючої війни з Україною Росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії.Воєнним злочином є і насильницька мобілізація Росією населення непідконтрольних Уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці РФ. Готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану «загальну мобілізацію» на непідконтрольних Уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років.Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними."Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій.Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - пишуть у міністерстві.Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.Незважаючи на оприлюднені факти щодо полонених та загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, а також окремих районів Донецької й Луганської областей, інформація про їхню участь у війні проти України ретельно приховується та заперечуєтьсяросійською владою."Російська Федерація повинна скасувати незаконний призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей, усунути всі спричинені цим наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення мир", - підсумували в МЗС.