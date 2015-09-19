Опублікували графік евакуаційних поїздів на 1 квітня
Сьогодні, 08:48
Укрзалізниця продовжує евакуювати людей у безпечніші міста. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на 1 квітня. В списку є також міжнародні рейси.
Про це йдеться у пресслужбі "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди на 1 квітня:
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ-Львів
16:00 - №276/275 Краматорськ-Львів
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня
Польща:
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
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Про це йдеться у пресслужбі "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди на 1 квітня:
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ-Львів
16:00 - №276/275 Краматорськ-Львів
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня
Польща:
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
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