Опублікували графік евакуаційних поїздів на 1 квітня





Про це йдеться у пресслужбі "Укрзалізниці".



Евакуаційні поїзди на 1 квітня:



Краматорськ:



13:00 - №274/273 Краматорськ-Львів

16:00 - №276/275 Краматорськ-Львів

Інші:



14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня



Польща:



07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу



Словаччина:



11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу



Угорщина:



Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* квитки у продажу



Чехія:



Квитки відсутні



Румунія:



23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)



Австрія:



14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укрзалізниця продовжує евакуювати людей у безпечніші міста. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на 1 квітня. В списку є також міжнародні рейси.Про це йдеться у пресслужбі "Укрзалізниці".Евакуаційні поїзди на 1 квітня:13:00 - №274/273 Краматорськ-Львів16:00 - №276/275 Краматорськ-ЛьвівІнші:14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро23:30 - 234/233 Чоп-ДніпроМіжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)17:02 - 814/813 Львів - Хелм18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм** квитки у продажу11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)* квитки у продажуПротягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*12:30 №33 Мукачево - Будапешт*16:30 №32521 Мукачево - Будапешт** квитки у продажуКвитки відсутні23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію