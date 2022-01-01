На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України
Сьогодні, 09:10
На Волині ніч минула відносно спокійно.
Яка ситуація в регіонах станом на 8:00 1 квітня, інформує УП у Telegram.
Київщина
Ніч минула відносно спокійно. Декілька повітряних тривог по області. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. Макаров, Ірпінь контролюються ЗСУ. Інфраструктура зруйнована, територія замінована. Триває зачистка.
Чернігівщина
Бої біля міста. Вчора звільнено кілька сіл неподалік Чернігова, в київському напрямі. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.
Донеччина:
Широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають. За добу серед цивільних 7 загиблих, зокрема одна дитина і 22 поранених, у т.ч. 4 дітей. Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар. По Мар'їнці зранку штурм піхоти, наші відбивають атаки. Зранку обстріли околиць Новолуганського. Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов — росіяни не пускають.
Луганщина
Обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них — 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 — повністю та 5 частково.
Харківщина
Інтенсивність обстрілів збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора — 2500 тисячі.
Миколаївщина
Вночі відбувались обстріли Миколаївського району. На інших територіях ніч відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в Миколаєві.
Херсонщина
Тривають вибухи та постріли. На кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області
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Яка ситуація в регіонах станом на 8:00 1 квітня, інформує УП у Telegram.
Київщина
Ніч минула відносно спокійно. Декілька повітряних тривог по області. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. Макаров, Ірпінь контролюються ЗСУ. Інфраструктура зруйнована, територія замінована. Триває зачистка.
Чернігівщина
Бої біля міста. Вчора звільнено кілька сіл неподалік Чернігова, в київському напрямі. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.
Донеччина:
Широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають. За добу серед цивільних 7 загиблих, зокрема одна дитина і 22 поранених, у т.ч. 4 дітей. Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар. По Мар'їнці зранку штурм піхоти, наші відбивають атаки. Зранку обстріли околиць Новолуганського. Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов — росіяни не пускають.
Луганщина
Обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них — 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 — повністю та 5 частково.
Харківщина
Інтенсивність обстрілів збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора — 2500 тисячі.
Миколаївщина
Вночі відбувались обстріли Миколаївського району. На інших територіях ніч відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в Миколаєві.
Херсонщина
Тривають вибухи та постріли. На кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області
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