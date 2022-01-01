У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ, передає ТСН.
Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.
"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.
Що спричинило загоряння, невідомо.
У мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.
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Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ, передає ТСН.
Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.
"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.
Що спричинило загоряння, невідомо.
У мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.
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