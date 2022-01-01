У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО





Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ, передає



Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.



"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.



Що спричинило загоряння, невідомо.



У мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.Про це повідомив губернатор регіону, пишуть росЗМІ, передає ТСН. Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгородау своєму Телеграм-каналі."На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.Що спричинило загоряння, невідомо.У мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.

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