У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО

У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО
У російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ, передає ТСН.

Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердив мер Бєлгорода Антон Іванов у своєму Телеграм-каналі.

"На нафтобазі у місті Бєлгород - пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Я також виїжджаю на місце. Інформуватиму", - написав він.

Що спричинило загоряння, невідомо.

У мережі вже з'явилися фото і відео пожежі.


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Теги: Бєлгород, пожежа, нафтобаза
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