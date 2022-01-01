Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24
Сьогодні, 08:20
Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок атаки ворога зросла до 24.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.
Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.
Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки загарбників цілодобово.
Нагадаємо, напередодні інформували про 19 жертв.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.
Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.
Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки загарбників цілодобово.
Нагадаємо, напередодні інформували про 19 жертв.
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