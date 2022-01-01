Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24





Про це



"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.



Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.



Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки загарбників цілодобово.



Нагадаємо, напередодні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок атаки ворога зросла до 24.Про це інформують у пресслужбі ДСНС."Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки загарбників цілодобово.Нагадаємо, напередодні інформували про 19 жертв.



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