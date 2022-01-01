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Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24
Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок атаки ворога зросла до 24.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки загарбників цілодобово.

Нагадаємо, напередодні інформували про 19 жертв.

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Теги: Миколаїв, ОДА, бобардування, загиблі
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