Президент Європарламенту їде до Києва

Президент Європарламенту їде до Києва
Президент Європарламенту Роберта Метсола їде в Україну.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері.

Очільниця Європарламенту Роберта Метсола опублікувала світлину на фоні потяга "Укрзалізниці".

"На шляху до Києва", - йдеться у дописі під фото.

Як повідомляє "Українська правда", раніше про візит президентки Європарламенту до столиці України написала El Espanol. Видання зазначає – в оточенні Метсоли підтвердили візит, однак утримались від деталей "із міркувань її безпеки".

Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.

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Теги: Україна, Європарламент
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