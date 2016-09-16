Президент Європарламенту їде до Києва
Сьогодні, 05:24
Президент Європарламенту Роберта Метсола їде в Україну.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері.
Очільниця Європарламенту Роберта Метсола опублікувала світлину на фоні потяга "Укрзалізниці".
"На шляху до Києва", - йдеться у дописі під фото.
Як повідомляє "Українська правда", раніше про візит президентки Європарламенту до столиці України написала El Espanol. Видання зазначає – в оточенні Метсоли підтвердили візит, однак утримались від деталей "із міркувань її безпеки".
Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері.
Очільниця Європарламенту Роберта Метсола опублікувала світлину на фоні потяга "Укрзалізниці".
"На шляху до Києва", - йдеться у дописі під фото.
Як повідомляє "Українська правда", раніше про візит президентки Європарламенту до столиці України написала El Espanol. Видання зазначає – в оточенні Метсоли підтвердили візит, однак утримались від деталей "із міркувань її безпеки".
Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.
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