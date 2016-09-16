Президент Європарламенту їде до Києва

Роберта Метсола їде в Україну.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері.



Очільниця Європарламенту Роберта Метсола опублікувала світлину на фоні потяга "Укрзалізниці".



"На шляху до Києва", - йдеться у дописі під фото.



Як повідомляє



Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Європарламентуїде в Україну.Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері.Очільниця Європарламенту Роберта Метсола опублікувала світлину на фоні потяга "Укрзалізниці"."На шляху до Києва", - йдеться у дописі під фото.Як повідомляє "Українська правда" , раніше про візит президентки Європарламенту до столиці України написала El Espanol. Видання зазначає – в оточенні Метсоли підтвердили візит, однак утримались від деталей "із міркувань її безпеки".Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.

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