Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО





Відповідне відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграмі, передає



"Ювелірна робота української артилерії по військах РФ, які ховають свою техніку у житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться у підписі на відео.



На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові завдали надзвичайно точного ракетного удару по російській техніці, яку окупанти сховали поряд із житловими багатоповерхівками.Відповідне відео опублікував головнокомандувач ЗСУу Телеграмі, передає ТСН "Ювелірна робота української артилерії по військах РФ, які ховають свою техніку у житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться у підписі на відео.На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.

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