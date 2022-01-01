Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:44
Українські військові завдали надзвичайно точного ракетного удару по російській техніці, яку окупанти сховали поряд із житловими багатоповерхівками.
Відповідне відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграмі, передає ТСН.
"Ювелірна робота української артилерії по військах РФ, які ховають свою техніку у житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться у підписі на відео.
На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.
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Відповідне відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграмі, передає ТСН.
"Ювелірна робота української артилерії по військах РФ, які ховають свою техніку у житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться у підписі на відео.
На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.
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