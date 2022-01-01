На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів





Про це повідомляє



"Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.



Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в дописі.



Зауважують, що звільняючи населені пункти на Херсонщині, українські військові здобули трофеї – ворожу техніку. Зокрема, танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсонській області Збройні сили України визволили від загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів.Про це повідомляє Угруповання військ "Південь" у Фейсбуці."Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в дописі.Зауважують, що звільняючи населені пункти на Херсонщині, українські військові здобули трофеї – ворожу техніку. Зокрема, танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

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