Вже дві країни НАТО підтримали пропозиції України щодо надання гарантій безпеки, – Арахамія

Вже дві країни НАТО підтримали пропозиції України щодо надання гарантій безпеки, – Арахамія
Уже дві країни-члени НАТО підтримали пропозиції України щодо надання гарантій безпеки, які наразі напрацьовуються на переговорному майданчику.

Про це заявив голова української делегації, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Телеграмі.

"Вітаємо позицію Реджепа Тайїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно із запропонованою нами концепцією. Також вчора глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Тобто станом на сьогодні уже дві потужні країни-члени НАТО підтримали наші пропозиції", – зауважив Арахамія.


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Теги: НАТО, гарантії безпеки, Арахамія
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