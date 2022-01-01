На Запоріжжі окупанти примушують розпочати навчання російською мовою





Як передає кореспондент Олександр Старух.



"На атомній електростанції - без змін. Наші працівники працюють, забезпечують її безпеку. Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Бердянську та Мелітополі. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня. А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання", - розповів Старух.



За його словами, у населення реакція на такі дії окупантів одна - посилають вслід за "русскім кораблем".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Енергодарі, Бердянську та Мелітополі російські окупанти намагаються примушувати освітян розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою.Як передає кореспондент УНІАН , про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації"На атомній електростанції - без змін. Наші працівники працюють, забезпечують її безпеку. Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Бердянську та Мелітополі. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня. А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання", - розповів Старух.За його словами, у населення реакція на такі дії окупантів одна - посилають вслід за "русскім кораблем".

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