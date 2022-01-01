Опромінені окупанти збираються покинути Чорнобиль і Славутич, – Енергоатом
Сьогодні, 18:43
Росіяни збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Про це повідомляє Енергоатом у телеграм-каналі.
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.
Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
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Про це повідомляє Енергоатом у телеграм-каналі.
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.
Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
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