 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Опромінені окупанти збираються покинути Чорнобиль і Славутич, – Енергоатом

Опромінені окупанти збираються покинути Чорнобиль і Славутич, – Енергоатом
Росіяни збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

Про це повідомляє Енергоатом у телеграм-каналі.

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 19:37
Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб
Сьогодні, 17:49
ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч
Сьогодні, 17:35
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 17:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 19:37
Площа горіння збільшувалася щосекунди: розповіли, чому пожежу у Луцьку на нафтобазі гасили так довго
Сьогодні, 19:14
Опромінені окупанти збираються покинути Чорнобиль і Славутич, – Енергоатом
Сьогодні, 18:43
Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 18:35
Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина
Сьогодні, 18:17
Схожі новини
Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь, – Генштаб Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 19:37
Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб
Сьогодні, 17:49
ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч
Сьогодні, 17:35
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 17:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 19:37
 0
Площа горіння збільшувалася щосекунди: розповіли, чому пожежу у Луцьку на нафтобазі гасили так довго
Сьогодні, 19:14
 0
Опромінені окупанти збираються покинути Чорнобиль і Славутич, – Енергоатом
Сьогодні, 18:43
 0
Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 18:35
 0
Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина
Сьогодні, 18:17
 0
Медіа
відео
1/8