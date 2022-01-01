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ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку

ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
За минулу добу, 31 березня, на Запоріжжі 32 орки поповнили лави "двохсотих".

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Так, за останню добу на Запоріжжі українські військові знищили 32 російських найманців, ще 38 отримали поранення. Крім того, в окупантів тепер на два танки та два бронетранспортери менше. Але і це ще не все.

Нашим бійцям вдалося знищити ще й 7 автомобілів і 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

Що стосується ситуації у Запоріжжі й області, то вона залишається напруженою, але контрольованою. Російські найманці намагаються просунутися у напрямках Гуляйполя, Запоріжжя, Кам'янського. Але наші військові дають їм гідну відсіч. Також окупанти обстрілюють місцеву інфраструктуру та дороги в Оріхові й інших населених пунктах Пологівського району.


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Теги: Заоріжжя, ЗСУ, знищення окупантів
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