Тепер буде Володимирський: Волинська облрада підтримала рішення про перейменування району

Тепер буде Володимирський: Волинська облрада підтримала рішення про перейменування району
Депутати обласної ради підтримали ініціативу Володимир-Волинської районної ради щодо перейменування, услід за містом, Володимир-Волинського району на Володимирський район.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.

Відповідне рішення одноголосно прийняли під час чергової п'ятнадцятої сесії обласної ради.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада України перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. За це проголосували 348 депутатів.
Тепер буде Володимирський: Волинська облрада підтримала рішення про перейменування району

Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський.

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Теги: Волинь, Володимир, район, перейменування
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