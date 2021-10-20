Тепер буде Володимирський: Волинська облрада підтримала рішення про перейменування району
Сьогодні, 14:25
Депутати обласної ради підтримали ініціативу Володимир-Волинської районної ради щодо перейменування, услід за містом, Володимир-Волинського району на Володимирський район.
Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.
Відповідне рішення одноголосно прийняли під час чергової п'ятнадцятої сесії обласної ради.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада України перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. За це проголосували 348 депутатів.
Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.
Відповідне рішення одноголосно прийняли під час чергової п'ятнадцятої сесії обласної ради.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада України перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. За це проголосували 348 депутатів.
Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський.
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