Тепер буде Володимирський: Волинська облрада підтримала рішення про перейменування району





Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.



Відповідне рішення одноголосно прийняли під час чергової п'ятнадцятої сесії обласної ради.



Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада України



Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський.

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