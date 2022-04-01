Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ





Про це повідомив спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише



"Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.



І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.



Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.



На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.



Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

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