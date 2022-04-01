 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ

Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Про це повідомив спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише Українська Правда.

"Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.

І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.

Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.

На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бєлгород, Олександр Мотузяник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 15:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Сьогодні, 16:35
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
 0
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Сьогодні, 16:35
 0
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
 0
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
 0
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8