Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Сьогодні, 16:35
Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
Про це повідомив спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише Українська Правда.
"Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.
І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.
Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.
На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.
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Про це повідомив спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише Українська Правда.
"Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.
І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.
Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.
На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.
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