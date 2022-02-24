У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
Відбувся обмін полоненими, у результаті якого Україна змогла визволити 86 військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомив у своєму телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Тимошенко додав, що з-поміж 86 українських полонених було 15 жінок.
Усі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.
За словами Тимошенка, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.
Допис на своєму офіційному телеграм каналі про це зробила і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!", - написала вона.
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Про це повідомив у своєму телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Тимошенко додав, що з-поміж 86 українських полонених було 15 жінок.
Усі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.
За словами Тимошенка, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.
Допис на своєму офіційному телеграм каналі про це зробила і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!", - написала вона.
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У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
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