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У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ

У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Відбувся обмін полоненими, у результаті якого Україна змогла визволити 86 військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Тимошенко додав, що з-поміж 86 українських полонених було 15 жінок.

Усі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.

За словами Тимошенка, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

Допис на своєму офіційному телеграм каналі про це зробила і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!", - написала вона.

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Теги: полонені, обмін, війна
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