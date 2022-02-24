У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ





Про це повідомив у своєму Кирило Тимошенко



Тимошенко додав, що з-поміж 86 українських полонених було 15 жінок.



Усі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.



За словами Тимошенка, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.



Допис на своєму офіційному телеграм каналі про це зробила і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!", - написала вона.

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