Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко

Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Загалом робочий тиждень на Волині був спокійним. За це - вдячність Збройним Силам України.

Станом на зараз ситуація в області також спокійна, а наш кордон не порушений, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко увечері 1 квітня.

Вінтакож зауважив, що вже приблизно 90% волинських підприємців повернулися до роботи.

"Дякую усім, хто упродовж цього тижня повернувся до роботи. Саме за вами - підтримка економічного фронту області та країни. Також триває робота щодо релокації підприємств на територію нашої області", - повідомив Погялйко.

За його словами, станом на 1 квітня ярими зерновими засіяли вже більше 50-ти тисяч гектарів.

"Ми також своєю чергою продовжуємо роботу для забезпечення життєдіяльності області, аби всі об’єкти критичної інфраструктури безперебійно працювали.

Працюємо, допомагаємо іншим регіонам та приймаємо внутрішніх переселенців", - написав Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Юрій Погуляйко, бізнес
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 18:52
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО
30 березень, 11:47
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
26 березень, 13:28
На Волині до роботи повернулись близько 80% підприємств та бізнесу На Волині до роботи повернулись близько 80% підприємств та бізнесу
25 березень, 11:26
На Волині скасували заборону на алкоголь На Волині скасували заборону на алкоголь
22 березень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
 0
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
 0
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 18:52
 0
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
 0
У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8