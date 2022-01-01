Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко

Загалом робочий тиждень на Волині був спокійним. За це - вдячність Збройним Силам України.Станом на зараз ситуація в області також спокійна, а наш кордон не порушений, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністраціїувечері 1 квітня.Вінтакож зауважив, що вже приблизно 90% волинських підприємців повернулися до роботи."Дякую усім, хто упродовж цього тижня повернувся до роботи. Саме за вами - підтримка економічного фронту області та країни. Також триває робота щодо релокації підприємств на територію нашої області", - повідомив Погялйко.За його словами, станом на 1 квітня ярими зерновими засіяли вже більше 50-ти тисяч гектарів."Ми також своєю чергою продовжуємо роботу для забезпечення життєдіяльності області, аби всі об’єкти критичної інфраструктури безперебійно працювали.Працюємо, допомагаємо іншим регіонам та приймаємо внутрішніх переселенців", - написав Юрій Погуляйко.