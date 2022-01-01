 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів

Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Міський голова Бучі, що у Київській області, Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто звільнили від російських окупантів.

Про це йдеться у відеозверненні Федорука, яке опублікувала Бучанська міська рада.

"31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту і всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів", - сказав Федорук.

Він додав: "Сьогодні констатую, що цей день радісний, велика перемога наших Збройних Сил на Київщині. Ми обов’язково дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні".



У наступному дописі Бучанської міської ради додають: як тільки військові дадуть дозвіл, волонтери готові виїхати з гуманітарним конвоєм у кожен мікрорайон міста і населений пункт громади.

"Водночас працюємо над тим, аби відновити життєзабезпечення міста якомога швидше. Багато об'єктів заміновані. Закликаю усіх мешканців, які не евакуювалися, бути максимально обережними. Енергетики, комунальники, мобільні оператори та ДСНС зможуть повноцінно почати роботу після розмінування і припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Буча, окупанти, звільнення, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
Сьогодні, 18:14
Мав провести розвідку на заході Україні: у Львові затримали ще одного зрадника
Сьогодні, 17:24
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 18:52
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ
Сьогодні, 11:16
На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України
Сьогодні, 09:10
РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні РФ пообіцяла, що окупанти кардинально знизять воєнну активність на двох напрямках в Україні
29 березень, 15:26
Українські захисники звільнили два населені пункти у Запорізькій області Українські захисники звільнили два населені пункти у Запорізькій області
27 березень, 06:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
 0
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
 0
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 18:52
 0
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Сьогодні, 18:33
 0
У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8