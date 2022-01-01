Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів

Міський голова Бучі, що у Київській області,заявив, що 31 березня місто звільнили від російських окупантів.Про це йдеться у відеозверненні Федорука, яке опублікувала Бучанська міська рада."31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту і всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів", - сказав Федорук.Він додав: "Сьогодні констатую, що цей день радісний, велика перемога наших Збройних Сил на Київщині. Ми обов’язково дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні".У наступному дописі Бучанської міської ради додають: як тільки військові дадуть дозвіл, волонтери готові виїхати з гуманітарним конвоєм у кожен мікрорайон міста і населений пункт громади."Водночас працюємо над тим, аби відновити життєзабезпечення міста якомога швидше. Багато об'єктів заміновані. Закликаю усіх мешканців, які не евакуювалися, бути максимально обережними. Енергетики, комунальники, мобільні оператори та ДСНС зможуть повноцінно почати роботу після розмінування і припинення вогню", - йдеться у повідомленні.