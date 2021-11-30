Волинян закликають сплатити за електроенергію, аби підтримати енергетичний фронт





Про це інформує ПрАТ "Волиньобленерго".



"Дуже важливо, щоб у регіонах, де нема бойових дій, люди вчасно передавали покази спожитої електроенергії та сплачували свої зобов’язання за постачання енергоресурсів. Бо підтримка енергосистеми України критично важлива", - йдеться в повідомленні.



Зауважують, що зараз багато волинян знайшли тимчасовий прилисток поза межами Волині. У такому разі, якщо в березні було нульове споживання, слід передати показ, який був наприкінці минулого місяця.



Передати покази треба у термін з 30 березня до 3 квітня у



– Viber-боті https://cutt.ly/3UWwkBb

– особистому кабінеті https://energo.volyn.ua/home

– Telegram-боті https://t.me/pokazy_lutsk_bot

– через SMS на номер 093 177 00 67

– у голосовому меню без з’єднання з оператором:

- 068 478 48 48 (Kyivstar)

- 095 478 48 48 (Vodafone)

- 0332 78 48 48

– кол-центр 0 800 21 01 31.







Чому покази такі важливі?



Вчасно переданий показ означає розрахунок за фактично спожиті енергоносії, тож закликають відповідально ставитися до передачі показів та оплати.



Для розрахунків за спожиту електроенергію діють дистанційні інструменти: інтернет-банкінги, системи розрахунків оплати, особисті кабінети (побутові споживачі можуть оплатити спожиту електричну енергію в кабінеті постачальника універсальної послуги за посиланням



"Як і наших захисників, зараз важливо підтримувати економіку. Передані покази та оплачені рахунки за отримані послуги – це і є наш енергетичний фронт і внесок у перемогу та стабільність нашої держави", - наголошують у Волиньобленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час війни розрахунки на енергоринку впали на 60%. Зокрема 30% з них – через несвоєчасну сплату послуг населенням. Такі дані навів міністр енергетики. Енергосистема країни продовжуватиме роботу, якщо буде тримати платіжну дисципліну.Про це інформує ПрАТ "Волиньобленерго"."Дуже важливо, щоб у регіонах, де нема бойових дій, люди вчасно передавали покази спожитої електроенергії та сплачували свої зобов’язання за постачання енергоресурсів. Бо підтримка енергосистеми України критично важлива", - йдеться в повідомленні.Зауважують, що зараз багато волинян знайшли тимчасовий прилисток поза межами Волині. У такому разі, якщо в березні було нульове споживання, слід передати показ, який був наприкінці минулого місяця.Передати покази треба у термін з 30 березня до 3 квітня у– Viber-боті– особистому кабінеті– Telegram-боті– через SMS на номер– у голосовому меню без з’єднання з оператором:(Kyivstar)- 095 478 48 48 (Vodafone)– кол-центрВчасно переданий показ означає розрахунок за фактично спожиті енергоносії, тож закликають відповідально ставитися до передачі показів та оплати.Для розрахунків за спожиту електроенергію діють дистанційні інструменти: інтернет-банкінги, системи розрахунків оплати, особисті кабінети (побутові споживачі можуть оплатити спожиту електричну енергію в кабінеті постачальника універсальної послуги за посиланням https://ok.elektro.volyn.ua/home/ Юридичні – в кабінетах компаній своїх постачальників)."Як і наших захисників, зараз важливо підтримувати економіку. Передані покази та оплачені рахунки за отримані послуги – це і є наш енергетичний фронт і внесок у перемогу та стабільність нашої держави", - наголошують у Волиньобленерго.

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