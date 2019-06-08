У Сербії на пам'ятнику Шевченку з'явився символ «Z»
Сьогодні, 20:18
Латинська літера «Z», символ російського вторгнення в Україну, з'явилася на пам'ятнику українському поетові Тарасу Шевченку в сербському місті Нові-Сад.
Про це повідомляє сербський портал Kurir, передає УП.
Раніше цей символ був написаний у кількох місцях на території кампуса університету Нові-Сад та під дошкою під назвою вулиці Зорана Джинджича.
Посольство України в Белграді закликало владу Сербії прибрати з публічних місць літеру «Z», яка символізує вороже ставлення до українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сербський портал Kurir, передає УП.
Раніше цей символ був написаний у кількох місцях на території кампуса університету Нові-Сад та під дошкою під назвою вулиці Зорана Джинджича.
Посольство України в Белграді закликало владу Сербії прибрати з публічних місць літеру «Z», яка символізує вороже ставлення до українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 20:56
У Сербії на пам'ятнику Шевченку з'явився символ «Z»
Сьогодні, 20:18
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
Сьогодні, 19:20
Медіа