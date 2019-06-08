У Сербії на пам'ятнику Шевченку з'явився символ «Z»





Про це повідомляє сербський портал Kurir, передає



Раніше цей символ був написаний у кількох місцях на території кампуса університету Нові-Сад та під дошкою під назвою вулиці Зорана Джинджича.



Посольство України в Белграді закликало владу Сербії прибрати з публічних місць літеру «Z», яка символізує вороже ставлення до українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Латинська літера «Z», символ російського вторгнення в Україну, з'явилася на пам'ятнику українському поетові Тарасу Шевченку в сербському місті Нові-Сад.Про це повідомляє сербський портал Kurir, передає УП Раніше цей символ був написаний у кількох місцях на території кампуса університету Нові-Сад та під дошкою під назвою вулиці Зорана Джинджича.Посольство України в Белграді закликало владу Сербії прибрати з публічних місць літеру «Z», яка символізує вороже ставлення до українців.

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