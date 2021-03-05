У війні з Росією загинув ще один волинянин

У війні з Росією загинув ще один волинянин
Під час виконання бойового завдання поблизу Миколаївки загинув уродженець Волині Олександр Катеринюк.

Про це повідомили на сайті Копачівської громади.

Відомо, що Катеринюк Олександр Вікторович народився 1997 року, жив у селі Березолуки.

"Після закінчення Львівського училища в 18 років підписав контракт, боронив Україну в АТО, а з початком повномасштабної війни, за покликом серця, він знову вирушив захищати Україну", - зазначають на сайті громади.

На жаль, 30 березня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу, хлопець загинув.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Олександр Катеринюк, Березолуки
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