У війні з Росією загинув ще один волинянин

Олександр Катеринюк.



Про це повідомили на сайті Копачівської громади.



Відомо, що Катеринюк Олександр Вікторович народився 1997 року, жив у селі Березолуки.



"Після закінчення Львівського училища в 18 років підписав контракт, боронив Україну в АТО, а з початком повномасштабної війни, за покликом серця, він знову вирушив захищати Україну", - зазначають на сайті громади.



На жаль, 30 березня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу, хлопець загинув.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання поблизу Миколаївки загинув уродженець ВолиніПро це повідомили на сайті Копачівської громади.Відомо, що Катеринюк Олександр Вікторович народився 1997 року, жив у селі Березолуки."Після закінчення Львівського училища в 18 років підписав контракт, боронив Україну в АТО, а з початком повномасштабної війни, за покликом серця, він знову вирушив захищати Україну", - зазначають на сайті громади.На жаль, 30 березня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу, хлопець загинув.

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