Ворог завдав трьох ракетних ударів по Одещині, є постраждалі

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Одеській області.Про це повідомив голова Одеської ОВАЗа його словами, ворог випустив ракети з території, окупованого Росією, Криму. Внаслідок ракетних обстрілів є постраждалі."Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населених пунктах в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - зазначив Марченко.