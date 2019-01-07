Ворог завдав трьох ракетних ударів по Одещині, є постраждалі
Сьогодні, 21:50
Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Одеській області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, ворог випустив ракети з території, окупованого Росією, Криму. Внаслідок ракетних обстрілів є постраждалі.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населених пунктах в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - зазначив Марченко.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, ворог випустив ракети з території, окупованого Росією, Криму. Внаслідок ракетних обстрілів є постраждалі.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населених пунктах в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - зазначив Марченко.
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