Зеленський підписав закон про скасування цьогорічних вступних випробувань

Зеленський підписав закон про скасування цьогорічних вступних випробувань
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування складання Державної підсумкової атестації, Зовнішнього незалежного оцінювання, Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування у 2022 році.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

У картці документа зазначається, що 1 квітня його було повернуто з підписом глави держави.

Законом передбачається звільнити від проходження Державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Окрім того, документ містить норми, що прийом до закладів фахової передвищої освіти та на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, без використання результатів Зовнішнього незалежного оцінювання, Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування.

Очікують, що реалізація законодавчого акта дозволить здійснити збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у воєнний час, а також знизить соціальну напругу в суспільстві в частині підготовки та складання незалежних освітніх оцінювань та організації вступної кампанії у 2022 році.

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Теги: ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ, вступна кампанія, вступ 2022
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