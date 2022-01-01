Українські захисники знищили на сході майже 280 окупантів





Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.



«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», - йдеться в дописі.



Зауважують, українські воїни знищили:



особового складу – до 280,

танків – 6,

БТР – 22,

БМП – 19,

артилерійських систем, мінометів – 6,

РСЗВ – 2,

АТ – 14,

БПЛА – 3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» упродовж дня українські захисники відбили 6 атак російських терористичних військ, знищили 6 танків, 22 БТРи та іншу техніку і зброю.Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», - йдеться в дописі.Зауважують, українські воїни знищили:особового складу – до 280,танків – 6,БТР – 22,БМП – 19,артилерійських систем, мінометів – 6,РСЗВ – 2,АТ – 14,БПЛА – 3.

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