Українські захисники знищили на сході майже 280 окупантів

Українські захисники знищили на сході майже 280 окупантів
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» упродовж дня українські захисники відбили 6 атак російських терористичних військ, знищили 6 танків, 22 БТРи та іншу техніку і зброю.

Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.

«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», - йдеться в дописі.

Зауважують, українські воїни знищили:

особового складу – до 280,
танків – 6,
БТР – 22,
БМП – 19,
артилерійських систем, мінометів – 6,
РСЗВ – 2,
АТ – 14,
БПЛА – 3.

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Теги: Схід, втрати ворога
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