Українські захисники знищили на сході майже 280 окупантів
Сьогодні, 22:27
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» упродовж дня українські захисники відбили 6 атак російських терористичних військ, знищили 6 танків, 22 БТРи та іншу техніку і зброю.
Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.
«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», - йдеться в дописі.
Зауважують, українські воїни знищили:
особового складу – до 280,
танків – 6,
БТР – 22,
БМП – 19,
артилерійських систем, мінометів – 6,
РСЗВ – 2,
АТ – 14,
БПЛА – 3.
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Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.
«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», - йдеться в дописі.
Зауважують, українські воїни знищили:
особового складу – до 280,
танків – 6,
БТР – 22,
БМП – 19,
артилерійських систем, мінометів – 6,
РСЗВ – 2,
АТ – 14,
БПЛА – 3.
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