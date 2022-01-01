У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО

У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
Українські військові показали, як працює українська САУ 2С7 "Піон".

Відео зустрічі з ворогами опублікував журналіст Роман Бочкала в Телеграмі.

Влучним пострілом з цієї установки захисники України знищили позиції окупантів. На відео видно розбиті позиції окупантів, а також спалені ворожі танк, БМП, автомобільну техніку і капонір.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: САУ 2С7 "Піон", ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
У війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 20:56
Волинян закликають сплатити за електроенергію, аби підтримати енергетичний фронт
Сьогодні, 20:35
У Сербії на пам'ятнику Шевченку з'явився символ «Z»
Сьогодні, 20:18
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
Схожі новини
ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
Сьогодні, 10:39
Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:44
На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів
Сьогодні, 01:33
Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО
31 березень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
 0
У війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 20:56
 0
Волинян закликають сплатити за електроенергію, аби підтримати енергетичний фронт
Сьогодні, 20:35
 0
У Сербії на пам'ятнику Шевченку з'явився символ «Z»
Сьогодні, 20:18
 0
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8