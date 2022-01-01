У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Українські військові показали, як працює українська САУ 2С7 "Піон".
Відео зустрічі з ворогами опублікував журналіст Роман Бочкала в Телеграмі.
Влучним пострілом з цієї установки захисники України знищили позиції окупантів. На відео видно розбиті позиції окупантів, а також спалені ворожі танк, БМП, автомобільну техніку і капонір.
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Відео зустрічі з ворогами опублікував журналіст Роман Бочкала в Телеграмі.
Влучним пострілом з цієї установки захисники України знищили позиції окупантів. На відео видно розбиті позиції окупантів, а також спалені ворожі танк, БМП, автомобільну техніку і капонір.
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