Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 1 квітня
01 квітень, 23:28
Коли в країні війна, день сміху - зовсім не смішний. Щоправда, сьогодні Збройні Сили України добряче постаралися, аби підняти вам настрій і подарувати усмішку.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало чергову підбірку добрих новин, аби ви не втрачали бойовий дух. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.
П'ятниця, 1 квітня
На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів
Зусиллями наших захисників 60-ої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
ЗСУ здобули чергові трофеї, а місцеві жителі тепер отримуватимуть гуманітарну допомогу.
Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Ювелірна робота, хлопці! На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.
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Майже 18 тисяч солдат: повідомили про втрати окупанта
І традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:
особового складу – близько 17700 осіб,
танків ‒ 625 од,
бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
артилерійських систем – 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ /- 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Дякуємо кожному солдату! Ворожі ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдавати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню. Але наші князівські воїни про це подбали.
ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК
Ми продовжуємо повертати свої території. Українські війська відновили контроль ще над 28 населеними пунктами на Поліському та Сіверському напрямках.
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Із-поміж 86 українських полонених було 15 жінок. На щастя, усі полонені вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Волинь продовжує працювати, аби збагачувати скарбницю громади і підтримувати економіку України загалом. Окрім того, станом на 1 квітня волиняни засіяли ярими зерновими вже більше 50-ти тисяч гектарів.
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Міський голова Бучі, що у Київській області, Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто звільнили від російських окупантів. Цей день уже ввійшов в історію!
У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
І ще одне кіно із фронту. Влучним пострілом рідної установки, української САУ 2С7 "Піон", наші захисники знищили позиції окупантів.
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Спасибі нашим ЗСУ за низку перемог!
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало чергову підбірку добрих новин, аби ви не втрачали бойовий дух. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.
П'ятниця, 1 квітня
На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів
Зусиллями наших захисників 60-ої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
ЗСУ здобули чергові трофеї, а місцеві жителі тепер отримуватимуть гуманітарну допомогу.
Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Ювелірна робота, хлопці! На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
Майже 18 тисяч солдат: повідомили про втрати окупанта
І традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:
особового складу – близько 17700 осіб,
танків ‒ 625 од,
бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
артилерійських систем – 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ /- 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Дякуємо кожному солдату! Ворожі ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдавати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню. Але наші князівські воїни про це подбали.
ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК
Ми продовжуємо повертати свої території. Українські війська відновили контроль ще над 28 населеними пунктами на Поліському та Сіверському напрямках.
У Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ
Із-поміж 86 українських полонених було 15 жінок. На щастя, усі полонені вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.
Майже 90% волинських підприємців повернулися до роботи, – Погуляйко
Волинь продовжує працювати, аби збагачувати скарбницю громади і підтримувати економіку України загалом. Окрім того, станом на 1 квітня волиняни засіяли ярими зерновими вже більше 50-ти тисяч гектарів.
Бучу офіційно оголосили звільненою від окупантів
Міський голова Бучі, що у Київській області, Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто звільнили від російських окупантів. Цей день уже ввійшов в історію!
У мережі показали, як працюють українські «піони». ВІДЕО
І ще одне кіно із фронту. Влучним пострілом рідної установки, української САУ 2С7 "Піон", наші захисники знищили позиції окупантів.
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
Спасибі нашим ЗСУ за низку перемог!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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