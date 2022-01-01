Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 1 квітня

П'ятниця, 1 квітня

Коли в країні війна, день сміху - зовсім не смішний. Щоправда, сьогодні Збройні Сили України добряче постаралися, аби підняти вам настрій і подарувати усмішку.підготувало чергову підбірку, аби ви не втрачали бойовий дух. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.Зусиллями наших захисників 60-ої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.ЗСУ здобули чергові трофеї, а місцеві жителі тепер отримуватимуть гуманітарну допомогу.Ювелірна робота, хлопці! На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.І традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:особового складу – близько 17700 осіб,танків ‒ 625 од,бойових броньованих машин ‒ 1751 од,артилерійських систем – 316 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 143 од,гелікоптерів – 131 од,автомобільної техніки - 1220 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ /- 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.Спеціальна техніка - 24.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дякуємо кожному солдату! Ворожі ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдавати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню. Але наші князівські воїни про це подбали.Ми продовжуємо повертати свої території. Українські війська відновили контроль ще над 28 населеними пунктами на Поліському та Сіверському напрямках.Із-поміж 86 українських полонених було 15 жінок. На щастя, усі полонені вже перебувають у безпеці на підконтрольній уряду території.Волинь продовжує працювати, аби збагачувати скарбницю громади і підтримувати економіку України загалом. Окрім того, станом на 1 квітня волиняни засіяли ярими зерновими вже більше 50-ти тисяч гектарів.Міський голова Бучі, що у Київській області,заявив, що 31 березня місто звільнили від російських окупантів. Цей день уже ввійшов в історію!І ще одне кіно із фронту. Влучним пострілом рідної установки, української САУ 2С7 "Піон", наші захисники знищили позиції окупантів.