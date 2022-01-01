«Щойно була дванадцята Чорнобаївка», – Арестович

Олексій Арестович розповів, що наразі російські війська в Херсонській області стоять на оборонних позиціях, а українські війська – в наступальному процесі.



Про це Арестович розповів у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним, пише



"В районі Херсона на правому березі займає угруповання російське оборону міцно. І там ситуація перевернулася. Там каналами і дамбами все порізано, які дуже непросто перетнути. І виходить, що ми зараз в ролі того, хто наступає", – сказав радник голови ОП.



"Це дуже схожа ситуація до тієї, що була у Броварському районі – там теж ріки, канали і дамби – коли російські війська не могли перейти в бік Києва, а ми їх крили. Тепер навпаки ситуація там (у Херсонській області – ред.). Ну, особливо наших не криють, але іноді дістається. Поки що просування там немає, тому що там дуже складна ситуація", – зазначив Арестович.



"Але російські війська в обороні стоять. Вітаю, щойно була дванадцята Чорнобаївка. За три хвилини до ефіру мені повідомили", – додав він.



Про черговий розгром російських військ у Чорнобаївці, де розташований аеропорт біля Херсона, підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентарозповів, що наразі російські війська в Херсонській області стоять на оборонних позиціях, а українські війська – в наступальному процесі.Про це Арестович розповів у розмові з російським адвокатом та блогером, пише ТСН. "В районі Херсона на правому березі займає угруповання російське оборону міцно. І там ситуація перевернулася. Там каналами і дамбами все порізано, які дуже непросто перетнути. І виходить, що ми зараз в ролі того, хто наступає", – сказав радник голови ОП."Це дуже схожа ситуація до тієї, що була у Броварському районі – там теж ріки, канали і дамби – коли російські війська не могли перейти в бік Києва, а ми їх крили. Тепер навпаки ситуація там (у Херсонській області – ред.). Ну, особливо наших не криють, але іноді дістається. Поки що просування там немає, тому що там дуже складна ситуація", – зазначив Арестович."Але російські війська в обороні стоять. Вітаю, щойно була дванадцята Чорнобаївка. За три хвилини до ефіру мені повідомили", – додав він.Про черговий розгром російських військ у Чорнобаївці, де розташований аеропорт біля Херсона, підтвердив і голова Миколаївської ОВА

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