Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну

Костянтин Нєдєлков.



Про це Борис Карпус.



Про дату й місце прощання з Героєм повідомлять, як тільки буде інформація.



"Маємо гідно вшанувати нашого Захисника. Бо за нас він віддав найцінніше - своє життя!" - написав Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за свободу України загинув мешканець НововолинськаПро це повідомляє мер НововолинськаПро дату й місце прощання з Героєм повідомлять, як тільки буде інформація."Маємо гідно вшанувати нашого Захисника. Бо за нас він віддав найцінніше - своє життя!" - написав Карпус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію