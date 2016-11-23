Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну
Сьогодні, 00:09
У боротьбі за свободу України загинув мешканець Нововолинська Костянтин Нєдєлков.
Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
Про дату й місце прощання з Героєм повідомлять, як тільки буде інформація.
"Маємо гідно вшанувати нашого Захисника. Бо за нас він віддав найцінніше - своє життя!" - написав Карпус.
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Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
Про дату й місце прощання з Героєм повідомлять, як тільки буде інформація.
"Маємо гідно вшанувати нашого Захисника. Бо за нас він віддав найцінніше - своє життя!" - написав Карпус.
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