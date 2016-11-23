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Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну

Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну
У боротьбі за свободу України загинув мешканець Нововолинська Костянтин Нєдєлков.

Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.

Про дату й місце прощання з Героєм повідомлять, як тільки буде інформація.

"Маємо гідно вшанувати нашого Захисника. Бо за нас він віддав найцінніше - своє життя!" - написав Карпус.

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Теги: Нововолинськ, загиблий, військовий
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