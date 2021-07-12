Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО

Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Сьогодні, 2 квітня, у Шклині Другому провели в останню путь захисника України, 31-річного воїна Михайла Ліщину, який загинув унаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомили на сайті Городищенської громади.

Зауважують, що чимало небайдужих людей прийшли попрощатися із військовим, серед них – рідня, побратими, представники влади та жителі навколишніх сіл.

Церемонію прощання священнослужителі здійснили на подвір’ї батьківської хати Героя у селі Шклинь Другий. Велелюдним коридором з прапорами та квітами у руках й під звуки духового оркестру проводжали Захисника від батьківської домівки.

Відомо, що бійця відспівали у Свято-Троїцькому храмі с. Городище та поховали на кладовищі у Шклині.

"Лунали молитви та Гімн України, плакали люди… У небо летіли “постріли пам’яті” та вигуки “Слава Україні! Героям слава!”

Не вистачає слів, щоб описати біль смутку за Героями України, чиї життя обриваються через зухвале та безпідставне нашестя окупантів. Ніколи не пробачимо! Ніколи не здамося!", - пишуть на сайті громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого!

Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Волинь попрощалася із загиблим воїном. ФОТО



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Теги: Михайшло Ліщина, Городище, Шклинь Другий, війна в Україні
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