В ЗСУ розповіли, куди дзвонити рідним, якщо військовий декілька днів не виходить на зв'язок





"Нагадуємо, що на базі кожної військової частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створені Інформаційні центри, які працюють щодня з 08.00 до 18.00.



Якщо протягом тривалого часу Ваша близька людина не виходить на зв'язок інформація щодо її місця знаходження можна отримати за номером: +38095-546-40-62. Також на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук, Ви можете знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини, у коментарях", - зазначили в ДШВ.



В командуванні пояснюють - інколи військовослужбовці з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій, декілька днів не виходять на зв'язок.



"І ваші переживання за своїх рідних та близьких нам дуже зрозумілі! Повірте, ми разом з Вами не менш турбуємося за кожного нашого воїна, адже найбільша наша цінність – це люди", - наголосили в Командуванні ДШВ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило контактний номер телефону, за яким можна звертатися рідним у разі тривалої відсутності зв'язку з бійцем."Нагадуємо, що на базі кожної військової частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створені Інформаційні центри, які працюють щодня з 08.00 до 18.00.Якщо протягом тривалого часу Ваша близька людина не виходить на зв'язок інформація щодо її місця знаходження можна отримати за номером:. Також на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук, Ви можете знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини, у коментарях", - зазначили в ДШВ.В командуванні пояснюють - інколи військовослужбовці з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій, декілька днів не виходять на зв'язок."І ваші переживання за своїх рідних та близьких нам дуже зрозумілі! Повірте, ми разом з Вами не менш турбуємося за кожного нашого воїна, адже найбільша наша цінність – це люди", - наголосили в Командуванні ДШВ.

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