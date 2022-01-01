В ЗСУ розповіли, куди дзвонити рідним, якщо військовий декілька днів не виходить на зв'язок
Сьогодні, 00:21
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило контактний номер телефону, за яким можна звертатися рідним у разі тривалої відсутності зв'язку з бійцем.
"Нагадуємо, що на базі кожної військової частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створені Інформаційні центри, які працюють щодня з 08.00 до 18.00.
Якщо протягом тривалого часу Ваша близька людина не виходить на зв'язок інформація щодо її місця знаходження можна отримати за номером: +38095-546-40-62. Також на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук, Ви можете знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини, у коментарях", - зазначили в ДШВ.
В командуванні пояснюють - інколи військовослужбовці з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій, декілька днів не виходять на зв'язок.
"І ваші переживання за своїх рідних та близьких нам дуже зрозумілі! Повірте, ми разом з Вами не менш турбуємося за кожного нашого воїна, адже найбільша наша цінність – це люди", - наголосили в Командуванні ДШВ.
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"Нагадуємо, що на базі кожної військової частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створені Інформаційні центри, які працюють щодня з 08.00 до 18.00.
Якщо протягом тривалого часу Ваша близька людина не виходить на зв'язок інформація щодо її місця знаходження можна отримати за номером: +38095-546-40-62. Також на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук, Ви можете знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини, у коментарях", - зазначили в ДШВ.
В командуванні пояснюють - інколи військовослужбовці з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій, декілька днів не виходять на зв'язок.
"І ваші переживання за своїх рідних та близьких нам дуже зрозумілі! Повірте, ми разом з Вами не менш турбуємося за кожного нашого воїна, адже найбільша наша цінність – це люди", - наголосили в Командуванні ДШВ.
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