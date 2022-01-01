Ексголова Конституційного суду – у Відні, легально перетнути кордон він не міг

Олександра Тупицького. Його зафіксували біля готелю у центрі столиці Австрії.



Про те, як цьому чоловікові, який ще не досягнув 60-річного віку, вдалося перетнути кордон України і що йому за це загрожує, йдеться в



Номер в готелі, де оселився ексголова Конституційного суду, важко назвати розкішним люксом. Доба проживання тут коштує від 3 тисяч гривень. Та справа не в грошах, а в тому, що легально потрапити у Відень Олександр Тупицький не зміг би ніяк.



Він чоловік. У січні йому виповнилося 59 років, а до 60 років - це призовний вік. Про інші пільги, які б дозволили перетнути кордон, не відомо.



Згідно даних Держприкордонслужби, офіційних відміток про те, що Тупицький покидав країну нема.



Натомість “Схеми” встановили: дружина відстороненого судді 17 березня на власній автівці могла заїхати з України в Угорщину. Можливо, надихнувшись кадрами, як українські чоловіки призовного віку у жіночих перуках за паспортах дружин чи, сховавшись у бейбі-бокси, намагалися втекти з країни, перевірити долю вирішив і пан Тупицький.



Навіть, якщо попри своїй габаритні параметри він зміг згорнутися у багажнику так, що цього не помітили прикордонники – наслідки такої пригоди тепер дуже дорого обійтися судді-втікачу.



У Верховній Раді готовий до ухвалення законопроєкт, за яким втікачам із України в умовах війни буде загрожувати обмеження волі від 5 до 10 років разом із конфіскацією майна. Оскільки пан Тупицький суддя не звільнений, а всього лиш відсторонений – він потрапляє під дію цього закону.



Документ визначає суворе покарання для усіх чоловіків-втікачів призовного віку і окремо - для всіх, хто отримує зарплату із бюджету. Від 7 до 12 років обмеження волі згідно новими нормами буде загрожувати прикордонниками, які раптом не помітять у багажниках впливових втікачів.



Звістка про одного з таких втікачів вже дійшла до президента, після чого експосадовець СБУ Андрій Наумов позбувся генеральського звання за дорученням Володимира Зеленського.



“Випадковим генералам з нами не по дорозі”, - сказав з цього приводу президент.



Виїзд ще одного генерал-майора не допустили слідчі ДБР. На угорському кордоні вони затримали офіцера запасу, який за фальшивими довідками видавав себе за непридатного для служби рядового. Тепер на генерала чекатиме судовий розгляд у справі про підроблення документів.



До речі, посилюючи відповідальність за незаконну втечу з України, держава дає шанс втікачам повернутися - в законопроекті передбачена умовна амністія. Усі, хто повернуться в Україну впродовж 10 днів із дня ухвалення закону можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чи скористається таким шансом суддя Тупицький – покаже час.



Зрештою така втеча з країни в часи лихоліття має і свої “плюси”.



По-перше, всі приховані зрадники, корупціонери, агенти впливу і недостойні посад чиновники врешті видали себе, тож відбувається свого роду очищення країни від паразитів, котрі десятиліттями виїдали бюджет країни.



По-друге, все нечесно нажите повинно повернутися у держскарбницю, адже пошук прихованих рахунків цих дезертирів мав би стати частиною їхнього міжнародного кримінального переслідування.



І нарешті, по-третє – звільнені місця займуть ефективні і перевірені війною менеджери, а систему відбору кандидатів на держпосади тепер точно змінять на щось справжнє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В австрійському Відні журналісти “Схем” зустріли відстороненого суддю Конституційного суду України. Його зафіксували біля готелю у центрі столиці Австрії.Про те, як цьому чоловікові, який ще не досягнув 60-річного віку, вдалося перетнути кордон України і що йому за це загрожує, йдеться в ТСН Номер в готелі, де оселився ексголова Конституційного суду, важко назвати розкішним люксом. Доба проживання тут коштує від 3 тисяч гривень. Та справа не в грошах, а в тому, що легально потрапити у Відень Олександр Тупицький не зміг би ніяк.Він чоловік. У січні йому виповнилося 59 років, а до 60 років - це призовний вік. Про інші пільги, які б дозволили перетнути кордон, не відомо.Згідно даних Держприкордонслужби, офіційних відміток про те, що Тупицький покидав країну нема.Натомість “Схеми” встановили: дружина відстороненого судді 17 березня на власній автівці могла заїхати з України в Угорщину. Можливо, надихнувшись кадрами, як українські чоловіки призовного віку у жіночих перуках за паспортах дружин чи, сховавшись у бейбі-бокси, намагалися втекти з країни, перевірити долю вирішив і пан Тупицький.Навіть, якщо попри своїй габаритні параметри він зміг згорнутися у багажнику так, що цього не помітили прикордонники – наслідки такої пригоди тепер дуже дорого обійтися судді-втікачу.У Верховній Раді готовий до ухвалення законопроєкт, за яким втікачам із України в умовах війни буде загрожувати обмеження волі від 5 до 10 років разом із конфіскацією майна. Оскільки пан Тупицький суддя не звільнений, а всього лиш відсторонений – він потрапляє під дію цього закону.Документ визначає суворе покарання для усіх чоловіків-втікачів призовного віку і окремо - для всіх, хто отримує зарплату із бюджету. Від 7 до 12 років обмеження волі згідно новими нормами буде загрожувати прикордонниками, які раптом не помітять у багажниках впливових втікачів.Звістка про одного з таких втікачів вже дійшла до президента, після чого експосадовець СБУпозбувся генеральського звання за дорученням“Випадковим генералам з нами не по дорозі”, - сказав з цього приводу президент.Виїзд ще одного генерал-майора не допустили слідчі ДБР. На угорському кордоні вони затримали офіцера запасу, який за фальшивими довідками видавав себе за непридатного для служби рядового. Тепер на генерала чекатиме судовий розгляд у справі про підроблення документів.До речі, посилюючи відповідальність за незаконну втечу з України, держава дає шанс втікачам повернутися - в законопроекті передбачена умовна амністія. Усі, хто повернуться в Україну впродовж 10 днів із дня ухвалення закону можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чи скористається таким шансом суддя Тупицький – покаже час.Зрештою така втеча з країни в часи лихоліття має і свої “плюси”.По-перше, всі приховані зрадники, корупціонери, агенти впливу і недостойні посад чиновники врешті видали себе, тож відбувається свого роду очищення країни від паразитів, котрі десятиліттями виїдали бюджет країни.По-друге, все нечесно нажите повинно повернутися у держскарбницю, адже пошук прихованих рахунків цих дезертирів мав би стати частиною їхнього міжнародного кримінального переслідування.І нарешті, по-третє – звільнені місця займуть ефективні і перевірені війною менеджери, а систему відбору кандидатів на держпосади тепер точно змінять на щось справжнє.

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