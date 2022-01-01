Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня





Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".



На неділю, 3 квітня, заплановані рейси в межах України та за кордон.



Зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть:



Краматорськ



13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;



16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.



Крім того, передбачені такі рейси:



14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова



16:10 - 7931 Покровськ – Дніпро



23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.



Щодо міжнародних рейсів – курсуватимуть потяги у такі країни:



Польща



07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*



08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*



10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)



17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)



18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*



19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*



* квитки у продажу



Словаччина



11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)



16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)



Угорщина



Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*



12:30 №33 Мукачево - Будапешт



16:30 №32521 Мукачево - Будапешт



* квитки у продажу



Чехія



Квитки відсутні



Румунія



23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)



Австрія



14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*



* квитки у продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".На неділю, 3 квітня, заплановані рейси в межах України та за кордон.Зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть:13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.Крім того, передбачені такі рейси:14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова16:10 - 7931 Покровськ – Дніпро23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.Щодо міжнародних рейсів – курсуватимуть потяги у такі країни:07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм** квитки у продажу11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*12:30 №33 Мукачево - Будапешт16:30 №32521 Мукачево - Будапешт* квитки у продажуКвитки відсутні23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень** квитки у продажу.

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