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Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня

Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".

На неділю, 3 квітня, заплановані рейси в межах України та за кордон.

Зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть:

Краматорськ

13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.

Крім того, передбачені такі рейси:

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 - 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.

Щодо міжнародних рейсів – курсуватимуть потяги у такі країни:

Польща

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* квитки у продажу

Чехія

Квитки відсутні

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

* квитки у продажу.

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Теги: евакуаційні потяги
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