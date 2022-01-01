Через війну в Україні закрилася майже половина аптек





Про це



Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередніми оцінками, через повномасштабну війну в Україні закрилося майже 50% аптек.Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.Нагадаємо, в Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.

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