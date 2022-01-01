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Через війну в Україні закрилася майже половина аптек

Через війну в Україні закрилася майже половина аптек
За попередніми оцінками, через повномасштабну війну в Україні закрилося майже 50% аптек.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.

Нагадаємо, в Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.

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Теги: аптеки, війна, Україна
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