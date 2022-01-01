Через війну в Україні закрилася майже половина аптек
Сьогодні, 10:17
За попередніми оцінками, через повномасштабну війну в Україні закрилося майже 50% аптек.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.
Нагадаємо, в Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.
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Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.
Нагадаємо, в Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.
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