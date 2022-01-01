У Луцьку горів підвал будинку
Сьогодні, 11:11
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.
2 квітня в с. Оконськ Камінь-Каширського району через необережність власника під час куріння виникла пожежа в господарській споруді.
Пожежу ліквідували рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі разом з вогнеборцями місцевої пожежної охорони смт Колки та команди підприємства «Сойне».
У селі Ласків Володимир-Волинського району через коротке замикання електромережі також виникла пожежа у цегляній господарській споруді. Лихо приборкали рятувальники ДПРЧ-7 м.Володимир.
У Луцьку на вулиці Ветеранів через необережне поводження з вогнем не встановлених осіб виникла пожежа в підвалі багатоповерхового житлового будинку. На місці події працювала чергова варта ДПРЧ-25 міста Луцька.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.
2 квітня в с. Оконськ Камінь-Каширського району через необережність власника під час куріння виникла пожежа в господарській споруді.
Пожежу ліквідували рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі разом з вогнеборцями місцевої пожежної охорони смт Колки та команди підприємства «Сойне».
У селі Ласків Володимир-Волинського району через коротке замикання електромережі також виникла пожежа у цегляній господарській споруді. Лихо приборкали рятувальники ДПРЧ-7 м.Володимир.
У Луцьку на вулиці Ветеранів через необережне поводження з вогнем не встановлених осіб виникла пожежа в підвалі багатоповерхового житлового будинку. На місці події працювала чергова варта ДПРЧ-25 міста Луцька.
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