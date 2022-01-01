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За добу на Волині розселили майже 2 тисячі евакуйованих українців

За добу на Волині розселили майже 2 тисячі евакуйованих українців
За минулу добу на Волині розселили майже 2 тисячі вимушено евакуйованих українців.

Про це інформує Координайційний центр Волині.

Усі вони забезпеченні харчуванням та предметами першої необхідності. Окрім того, переселенцям надаються консультації та роз’яснення з питань:

- отримання соціальної (матеріальної) допомоги в розмірі 6500 гривень

- допомоги на кожну ВПО (2 000 - 3 000 грн)

- трудового законодавства (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, оформлення відпустки, працевлаштування та з правил перетину кордону різними категоріями осіб)

Загалом з початку війни наша область прийняла майже 47 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області майже 5 тисяч вільних для поселення місць.

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Теги: евакуйовані українці, Волинь
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