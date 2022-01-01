За добу на Волині розселили майже 2 тисячі евакуйованих українців
Сьогодні, 11:30
За минулу добу на Волині розселили майже 2 тисячі вимушено евакуйованих українців.
Про це інформує Координайційний центр Волині.
Усі вони забезпеченні харчуванням та предметами першої необхідності. Окрім того, переселенцям надаються консультації та роз’яснення з питань:
- отримання соціальної (матеріальної) допомоги в розмірі 6500 гривень
- допомоги на кожну ВПО (2 000 - 3 000 грн)
- трудового законодавства (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, оформлення відпустки, працевлаштування та з правил перетину кордону різними категоріями осіб)
Загалом з початку війни наша область прийняла майже 47 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області майже 5 тисяч вільних для поселення місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Координайційний центр Волині.
Усі вони забезпеченні харчуванням та предметами першої необхідності. Окрім того, переселенцям надаються консультації та роз’яснення з питань:
- отримання соціальної (матеріальної) допомоги в розмірі 6500 гривень
- допомоги на кожну ВПО (2 000 - 3 000 грн)
- трудового законодавства (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, оформлення відпустки, працевлаштування та з правил перетину кордону різними категоріями осіб)
Загалом з початку війни наша область прийняла майже 47 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області майже 5 тисяч вільних для поселення місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня
Сьогодні, 08:59
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу на Волині розселили майже 2 тисячі евакуйованих українців
Сьогодні, 11:30
У Луцьку горів підвал будинку
Сьогодні, 11:11
Медіа