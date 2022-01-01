За добу на Волині розселили майже 2 тисячі евакуйованих українців

За минулу добу на Волині розселили майже 2 тисячі вимушено евакуйованих українців.Про це інформує Координайційний центр Волині.Усі вони забезпеченні харчуванням та предметами першої необхідності. Окрім того, переселенцям надаються консультації та роз’яснення з питань:- отримання соціальної (матеріальної) допомоги в розмірі 6500 гривень- допомоги на кожну ВПО (2 000 - 3 000 грн)- трудового законодавства (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, оформлення відпустки, працевлаштування та з правил перетину кордону різними категоріями осіб)Загалом з початку війни наша область прийняла майже 47 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області майже 5 тисяч вільних для поселення місць.