В Україні вже вбили 18 тисяч російських окупантів





Про це свідчать дані



Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:



особового складу - близько 18000 осіб,

танків ‒ 644 од,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од,

артилерійських систем – 325 од,

РСЗВ - 105 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1249 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.

спеціальна техніка - 24.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:особового складу - близько 18000 осіб,танків ‒ 644 од,бойових броньованих машин ‒ 1830 од,артилерійських систем – 325 од,РСЗВ - 105 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 143 од,гелікоптерів – 134 од,автомобільної техніки - 1249 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.спеціальна техніка - 24.пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію