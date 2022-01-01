В Україні вже вбили 18 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 11:15
Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 18000 осіб,
танків ‒ 644 од,
бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
артилерійських систем – 325 од,
РСЗВ - 105 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1249 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
спеціальна техніка - 24.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 18000 осіб,
танків ‒ 644 од,
бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
артилерійських систем – 325 од,
РСЗВ - 105 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1249 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
спеціальна техніка - 24.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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