«Укрзалізниця» доставлятиме посилки «Укрпошти»

«Укрзалізниця» доставлятиме посилки «Укрпошти»
"Укрзалізниця" та "Укрпошта" домовились про перевезення посилок у потягах. Перша партія посилок зі Львова до Києва вже відправлена.

Про це повідомив голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

За його словами, приватні логістичні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту компанії лягає ця відповідальність.

Він додав, що раніше такі перевезення вже відбулися, останній вагон відправився 21 рік назад, але через незрозумілі причини така зв'язка держкомпаній перестала працювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укрзалізниця, Укрпошта, посилки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» доставлятиме посилки «Укрпошти»
Сьогодні, 09:22
Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня
Сьогодні, 08:59
Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:18
Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США
Сьогодні, 07:27
Керівництво РФ агітує цивільне населення вступати до лав збройних сил, – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Схожі новини
Укрпошта вводить нові правила: особливо це стосується посилок з AliExpress Укрпошта вводить нові правила: особливо це стосується посилок з AliExpress
24 травень, 2021, 07:23
В Україні можна буде їздити за електронними квитками В Україні можна буде їздити за електронними квитками
03 листопад, 2014, 15:06
1 квітня в Україні діятиме понад десяток залізничних евакуаційних рейсів 1 квітня в Україні діятиме понад десяток залізничних евакуаційних рейсів
01 квітень, 06:21
Які евакуаційні потяги курсуватимуть 30 березня Які евакуаційні потяги курсуватимуть 30 березня
30 березень, 05:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» доставлятиме посилки «Укрпошти»
Сьогодні, 09:22
 0
Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 3 квітня
Сьогодні, 08:59
 0
Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:18
 0
Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США
Сьогодні, 07:27
 0
Керівництво РФ агітує цивільне населення вступати до лав збройних сил, – Генштаб
Сьогодні, 06:50
 0
Медіа
відео
1/8