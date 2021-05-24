«Укрзалізниця» доставлятиме посилки «Укрпошти»





Про це Олександр Камишін.



За його словами, приватні логістичні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту компанії лягає ця відповідальність.



Він додав, що раніше такі перевезення вже відбулися, останній вагон відправився 21 рік назад, але через незрозумілі причини така зв'язка держкомпаній перестала працювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрзалізниця" та "Укрпошта" домовились про перевезення посилок у потягах. Перша партія посилок зі Львова до Києва вже відправлена.Про це повідомив голови правління УкрзалізниціЗа його словами, приватні логістичні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту компанії лягає ця відповідальність.Він додав, що раніше такі перевезення вже відбулися, останній вагон відправився 21 рік назад, але через незрозумілі причини така зв'язка держкомпаній перестала працювати.

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