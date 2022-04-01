На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками

На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками
У Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській.

Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише УП.

"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", - каже Гайдай.

В ефірі телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про нібито українських "нацистів", Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму – не часті, поодинокі.

"Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в МІловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

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Теги: зрадники, мери, Луганськ
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