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Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Росію виключили з Ради ООН з прав людини
Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила росію з Ради з прав людини. Це відбулось на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні.

Голосування відбулось 7 квітня, пише Громадське.

Для ухвалення рішення була необхідна підтримка щонайменше двох третин з тих країн Генеральної Асамблеї ООН, які взяли участь у голосуванні. Країни, які утрималися, не враховуються. Так, свої голоси «за» віддали 93 країни, «проти» проголосували 24.

У проєкті резолюції, за який проголосували, висловлюється «серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні», зокрема через повідомлення про порушення прав з боку росії.

росія раніше пригрозила, що голосування «за» або утримання буде розглядатися як «недружній жест» з наслідками для двосторонніх зв'язків.

Виключення росії

Після оприлюднення доказів звірств, які російські війська вчиняють в Україні, із закликом виключити рф з Ради ООН з прав людини виступили США та Велика Британія.

5 квітня на засіданні Радбезу ООН постпред США при Організації Лінда Томас-Грінфілд вказала, що рф «не має посідати авторитетне місце в органі, єдиною метою якого є дотримання прав людини», та додала — російське членство є не тільки виявом найвищого ступеня лицемірства, а й створює небезпеку, адже країна використовує Раду як платформу для брехливої пропаганди.

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Теги: Росія, Україна, війна
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