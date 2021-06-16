На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України колекцію рідкісних монет
Сьогодні, 19:21
707 монет різних форм, розмірів, номіналів, країн та років карбування намагався вивезти з батьківщини громадянин України.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Колекцію виявили волинські митники на посту "Ягодин" під час сканування вмісту дорожньої валізи нумізмата. Частина з них була ретельно підібрана у тематичних альбомах та коробках, частина - насипана в поліетиленові пакети.
Увесь "скарб" тимчасово вилучений. Його передадуть на експертизу, аби оцінити вартість та встановити рівень культурно-історичної цінності колекції. Остаточні рішення про кваліфікацію порушення митних правил та притягнення чоловіка до відповідальності будуть прийматися митницею за результатами експертних висновків фахівців.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Колекцію виявили волинські митники на посту "Ягодин" під час сканування вмісту дорожньої валізи нумізмата. Частина з них була ретельно підібрана у тематичних альбомах та коробках, частина - насипана в поліетиленові пакети.
Увесь "скарб" тимчасово вилучений. Його передадуть на експертизу, аби оцінити вартість та встановити рівень культурно-історичної цінності колекції. Остаточні рішення про кваліфікацію порушення митних правил та притягнення чоловіка до відповідальності будуть прийматися митницею за результатами експертних висновків фахівців.
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