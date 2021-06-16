На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України колекцію рідкісних монет

707 монет різних форм, розмірів, номіналів, країн та років карбування намагався вивезти з батьківщини громадянин України.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Колекцію виявили волинські митники на посту "Ягодин" під час сканування вмісту дорожньої валізи нумізмата. Частина з них була ретельно підібрана у тематичних альбомах та коробках, частина - насипана в поліетиленові пакети.Увесь "скарб" тимчасово вилучений. Його передадуть на експертизу, аби оцінити вартість та встановити рівень культурно-історичної цінності колекції. Остаточні рішення про кваліфікацію порушення митних правил та притягнення чоловіка до відповідальності будуть прийматися митницею за результатами експертних висновків фахівців.