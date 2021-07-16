У МВС розповіли про ситуацію в Бородянці

У МВС розповіли про ситуацію в Бородянці
Місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області.

Про це йдеться у заяві голови МВС Дениса Монастирського під час прес-туру для українських та іноземних ЗМІ, пише Слово і Діло.

«В даний час місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області. Місцеві жителі говорять про те, як літаки в перші дні війни заходили та ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки», - зазначив Монастирський.

Він також наголосив, що рятувальникам потрібен тиждень, щоб розібрати лише один зруйнований багатоповерховий житловий будинок.

За словами міністра, рятувальники намагалися розбирати завали ще місяць тому, одразу після руйнувань, тим більше, що під завалами були ще люди, але російські військові своїм обстрілом не дозволяли цього робити.

Зараз під руїнами будинків уже живих нікого не залишилося. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Монастирський наголосив, що це черговий злочин проти людяності, бо тут немає жодних військових об'єктів.

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Теги: Бородянка, МВС, Монастирський
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