ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони

ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що ЗСУ реально дати відсіч окупантам, коли ті перегрупуються.

Про це вона повідомила 6 квітня в ефірі каналу "Рада", передає "24 канал".

Ганна Маляр підтвердила, що справді Росія зосередила свої війська на Сході і:

- проводить перегрупування військ;
- посилює розвідку;
- шукає слабкі місця ЗСУ та пристосовується до характеру нашої оборони;
- змінює свої плани, щоб вони в них нарешті були успішними, адже вороги не мають чим звітувати.

Окупанти наразі часто та динамічно коригують свої дії. Маляр пояснила, що наразі можна сказати, що триває активна фаза війни.

Заступниця міністра відповіла на питання, на скільки ЗСУ можуть дати відсіч окупанту.

"Ми готові до будь-якого сценарію та розуміємо, що сценарії можуть бути різні й зберігається загроза ракетних ударів. І наразі ворог продовжує знищувати й військові об'єкти і об'єкти інфраструктури і цивільні об'єкти", – пояснила Маляр.

Додала, що українська армія дуже потужно чинить спротив й поки що ворог не може просуватись далі. Ведеться запекла боротьба.

"Якщо російська армія, очевидно, переважає у кількості, то наша армія є інтелектуальною – і ми переважаємо у своїй якості та своїх стратегіях. Та це дуже серйозна битва й для перемоги, нам потрібно багато часу й багато зусиль", – пояснила Маляр.

Також вона зауважила, що окупанти не відмовились від ідеї взяти Київ, проте намагаються захопити й Схід України.



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Теги: Схід, Донбас, війна
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