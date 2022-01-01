Звільнена Осокорівка та «демілітаризація» Росії: добрі новини від ВолиньPost за 6 квітня

Середа, 6 квітня

На жаль, в країні досі триває жорстока війна. Однак наші військові продовжують чинити запеклий опір окупантам, тож щодня ми маємо добрі звістки із фронту. Ба більше, із такою потужною підтримкою українців добрі новини маємо і в тилу.продовжує шукати, які надихають і піднімають настрій. Вже понад місяць ми щодня готуємо порцію добра, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром. Тож, бережіть сили, аби вже невдовзі відсвяткувати її у вільній європейській країні!Жителька Київщини розповіла, що у їхньому селі перебували окупанти. Вони напилися та вляглися спати. А жінка тим часом, поки російські військові перебували у стані алкогольного сп’яніння, тихенько прийшла, забрала у них цинк з боєприпасами та сховала в надійне місце.Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жінка віддала українській армії трофейну зброю.Перший заступник Камінь-Каширського міського голови, дворазовий паралімпійський чемпіон 2004 та 2008 років, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 рокуоголошує благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі.«Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах», - зазначає Анатолій Васильович.Життя триває. Дітям особливо потрібні добрі емоції і спілкування. Гуртки для дітей нині діють майже в усіх містах області. Щодня в Центрі позашкільної освіти у Ківерцях проводять заняття за різними профілями: природознавство, хореографія та вокал.320 дітей обрали для себе заняття в еколого-натуралістичних гуртках.Ще одна перемога. Сьогодні Збройні Сили України звільнили від російської окупації ще одне село Херсонської області, неподалік від Дніпропетровщини, – Осокорівку.Жительки Угринова щодня готують смаколики для українських захисників. Кажуть, з рахунку збилися на першій тисячі вареників, утім, ліпитимуть, доки не отримають звістки про перемогу. Руки, запевняють, не стомлюються, адже хлопцям точно складніше.«Демілітаризація» рашистів триває. Зокрема сьогодні на сході України наші військові знищили:особового складу – до 60;танків – 3;БМП – 1;міномет з розрахунком – 1;АТ – 6;літаків – 1.Київські лісопаркові господарства активно допомагають Збройним Силам України, надаючи деревину, пиломатеріали, зокрема для зведення захисних споруд. Одночасно відновлюють зелені території.Лише сьогодні на Київщині з'явилося близько півгектара нового лісу. А загалом у столичних лісах вже висадили понад 40 тисяч сіянців лісових дерев.