У Вугледарі внаслідок обстрілу загинуло 4 людей

У Вугледарі внаслідок обстрілу загинуло 4 людей
Сьогодні, 6 квітня, російські окупанти обстріляли мирних жителів Вугледара, коли ті стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще четверо - поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Телеграмі.

"Росіяни цинічно обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли ті стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Також одну людину росіяни вбили вночі в Очеретиному", - зазначив Кириленко.

У Вугледарі внаслідок обстрілу загинуло 4 людей


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Теги: Вугледар, війна
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