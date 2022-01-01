У Вугледарі внаслідок обстрілу загинуло 4 людей





Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Телеграмі.



"Росіяни цинічно обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли ті стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Також одну людину росіяни вбили вночі в Очеретиному", - зазначив Кириленко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, російські окупанти обстріляли мирних жителів Вугледара , коли ті стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще четверо - поранені.Про це повідомив голова Донецької ОДА"Росіяни цинічно обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли ті стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Також одну людину росіяни вбили вночі в Очеретиному", - зазначив Кириленко.

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