У Польщі затримали шпигунів із Білорусі





Про це повідомили в прокуратурі Польщі, пише



Затримали шпигунів співробітники військової поліції. У висновках Служби військової контррозвідки зазначено, що вони займалися шпигунською діяльністю на користь білоруських спецслужб.



Підозрювані мали зокрема збирати інформацію про військові та цивільні об’єкти, які мають вирішальне значення для оборони Польщі, йдеться у заяві прокуратури.



Наразі білорусів помістили під варту. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі заарештували двох білорусів, які збирали дані про військові об'єкти. Їм уже оголосили підозри у шпигунстві.Про це повідомили в прокуратурі Польщі, пише "Громадське" Затримали шпигунів співробітники військової поліції. У висновках Служби військової контррозвідки зазначено, що вони займалися шпигунською діяльністю на користь білоруських спецслужб.Підозрювані мали зокрема збирати інформацію про військові та цивільні об’єкти, які мають вирішальне значення для оборони Польщі, йдеться у заяві прокуратури.Наразі білорусів помістили під варту. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

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