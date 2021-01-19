Як оцінюватимуть учнів, які пропустили заняття або навчалися за кордоном
Сьогодні, 19:43
Через війну українські школярі можуть пропускати заняття або навчатися за кордоном.
Як оцінити їхні знання та визначити клас, в якому дитини продовжуватиме навчання, пояснили у Державній службі якості освіти України.
Зарахування учня, який не має документів (або копій) про рівень здобутої освіти, здійснюється після оцінювання результатів навчання за певний клас.
Для проведення оцінювання знань діє такий алгоритм:
- батьки подають заяву;
- наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;
- проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.
Навчальні досягнення учнів із числа внутрішньо переміщених осіб треба облікувати в окремих журналах.
Після завершення навчання їм може видаватися довідка, яка містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень.
Для учнів, які перебувають за кордоном, може організовуватися навчання за дистанційною формою або екстернат.
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Як оцінити їхні знання та визначити клас, в якому дитини продовжуватиме навчання, пояснили у Державній службі якості освіти України.
Зарахування учня, який не має документів (або копій) про рівень здобутої освіти, здійснюється після оцінювання результатів навчання за певний клас.
Для проведення оцінювання знань діє такий алгоритм:
- батьки подають заяву;
- наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;
- проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.
Навчальні досягнення учнів із числа внутрішньо переміщених осіб треба облікувати в окремих журналах.
Після завершення навчання їм може видаватися довідка, яка містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень.
Для учнів, які перебувають за кордоном, може організовуватися навчання за дистанційною формою або екстернат.
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