До Луцька тимчасово переїжджає ще один виш





Про це в ефірі програми Ірина Вахович.



Наразі виші перевозять до Луцька технічну базу.



"Ми звільнили один з корпусів університету. Мають переїхати Криворізький університет економіки і технологій та



Зі слів Ірини Вахович Криворізький виш надіслав трьох своїх представників, які мають підготувати базу для переміщення.



"Ми потиснемося, бо розуміємо в якій ситуації опинилися навчальні заклади. Вразі потреби ми перетворимо учбові лабораторії на гуртожитки", – додала керівниця ЛНТУ.



Як розповів ректор ще одного луцького вишу, ВНУ імені Лесі українки Анатолій Цьось, наразі вищі учбові заклали на Волині також приймають до себе студентів, які бажають навчатися за розробленими міністерством освіти програми приєднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька на тимчасове перебування переїжджають два виші, з Кривого Рогу та з Донеччини.Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповіла ректорка Луцького національно-технічного університетуНаразі виші перевозять до Луцька технічну базу."Ми звільнили один з корпусів університету. Мають переїхати Криворізький університет економіки і технологій та Донецький державний технічний університет , який у 2014 розділився на дві складові", – зазначила ректорка ЛНТУ.Зі слівКриворізький виш надіслав трьох своїх представників, які мають підготувати базу для переміщення."Ми потиснемося, бо розуміємо в якій ситуації опинилися навчальні заклади. Вразі потреби ми перетворимо учбові лабораторії на гуртожитки", – додала керівниця ЛНТУ.Як розповів ректор ще одного луцького вишу, ВНУ імені Лесі українки, наразі вищі учбові заклали на Волині також приймають до себе студентів, які бажають навчатися за розробленими міністерством освіти програми приєднання.

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