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Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський

Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський
Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Ірландії сьогодні, 6 квітня.

Зеленський наголосив, що росіяни послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку і мінують поля.

"Окрім того, Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти завичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати", - сказав президент.

Він також наголосив: Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.

За словами президента, Росія застосовує голод з перших днів війни проти України. Найгірше – в Маріуполі. Це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами більше місяця тому.

Вони перекрили будь-який доступ: блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого – їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає і цього. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. В Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі.

Зеленський наголосив: держава, яка чинить такі злочини, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Росія повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.


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Теги: Зеленський, голод, Ірландія, війна
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