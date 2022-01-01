Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський
Сьогодні, 15:18
Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Ірландії сьогодні, 6 квітня.
Зеленський наголосив, що росіяни послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку і мінують поля.
"Окрім того, Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.
Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти завичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати", - сказав президент.
Він також наголосив: Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.
За словами президента, Росія застосовує голод з перших днів війни проти України. Найгірше – в Маріуполі. Це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами більше місяця тому.
Вони перекрили будь-який доступ: блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого – їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає і цього. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. В Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі.
Зеленський наголосив: держава, яка чинить такі злочини, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Росія повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.
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Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Ірландії сьогодні, 6 квітня.
Зеленський наголосив, що росіяни послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку і мінують поля.
"Окрім того, Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.
Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти завичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати", - сказав президент.
Він також наголосив: Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.
За словами президента, Росія застосовує голод з перших днів війни проти України. Найгірше – в Маріуполі. Це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами більше місяця тому.
Вони перекрили будь-який доступ: блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого – їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає і цього. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. В Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі.
Зеленський наголосив: держава, яка чинить такі злочини, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Росія повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.
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