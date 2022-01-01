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«Всі вони – смертники», – Міндовкілля про окупантів, які були в Рудому лісі у Чорнобилі

«Всі вони – смертники», – Міндовкілля про окупантів, які були в Рудому лісі у Чорнобилі
У росіян, які окопувалися і жили в "Рудому лісі" Чорнобильської зони, фактично немає шансів на життя.

Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Окупанти отримали значну дозу опромінення.

"Фахівці кажуть, що за дві доби знаходження у "Рудому лісі" людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там знаходився, – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя", – заявив Стрілець.

За його словами, російські військові, які захоплювали ЧАЕС, нехтували правилами безпеки.

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Теги: Руслан Стрілець, окупанти, опромінення, Рудий Ліс
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