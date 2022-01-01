«Всі вони – смертники», – Міндовкілля про окупантів, які були в Рудому лісі у Чорнобилі

У росіян, які окопувалися і жили в "Рудому лісі" Чорнобильської зони, фактично немає шансів на життя.Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсівОкупанти отримали значну дозу опромінення."Фахівці кажуть, що за дві доби знаходження у "Рудому лісі" людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там знаходився, – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя", – заявив Стрілець.За його словами, російські військові, які захоплювали ЧАЕС, нехтували правилами безпеки.