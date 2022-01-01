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Окупанти знищили завод на Дніпропетровщині

Окупанти знищили завод на Дніпропетровщині
Пожежа на заводі в Новомосковському районі, який увечері 5 квітня обстріляли ракетами, ліквідована.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"На жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту. Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод.




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Теги: Росія, Україна, війна
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