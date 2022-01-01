Окупанти знищили завод на Дніпропетровщині





Про це повідомляє пресслужба



"На жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту. Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів",- йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Дніпропетровській області









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа на заводі в Новомосковському районі, який увечері 5 квітня обстріляли ракетами, ліквідована.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України "На жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту. Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів",- йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод.

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