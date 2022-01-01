Окупанти знищили завод на Дніпропетровщині
Сьогодні, 11:59
Пожежа на заводі в Новомосковському районі, який увечері 5 квітня обстріляли ракетами, ліквідована.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"На жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту. Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"На жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту. Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника
Сьогодні, 12:33
Окупанти знищили завод на Дніпропетровщині
Сьогодні, 11:59
Медіа